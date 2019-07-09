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البحث الجنائي بنغازي يودع مزورا السجن

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام قسم البحث الجنائي بنغازي بضبط  مزور ينتحل صفة محرر عقود في بنغازي، وكشفت التحريات أنه مكتب تصوير متخصص في تزوير المستندات، والقبض على الشخص القائم عليه.

وأفاد قسم البحث الجنائي راس عبيدة أن المتهم اعترف اثناء الاستدلال معه بأن المدعو (ا) هو من قام بتزوير مستندات المركبة المسروقة، وبإجراء التحريات عن المذكور الثاني (المُزَوِّر) اتضح بأنه يعمل بمكتب خدمات بمنطقة السرتي.

ووفقا لما نشرته صفحة مديرية بنغازي على الفيسبوك، أنه وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المذكور الثاني وتم العثور داخل المكتب الخاص به على مستندات مزورة وأختام تخص شركة الليبو للتأمين إضافة لرسائل مفتوحة لمركبات من شركة وهمية وعدة مستندات تخص التخليص الجمركي وجميعها مزورة إضافة إلى جهاز حاسوب يستعمل في التزوير.

وقام فريق البحث الجنائي بتحريز كامل المضبوطات وخلال التحقيقات معه اعترف بأن ختم محرر العقود مزور وأن اسم المكتب مزور، وأنه يقوم بتزوير أي مستند حسب الطلب، وبالتأكد عبر سجلات التفتيش القضائي تبين أن المكتب ليس محرر عقود، بل مكتب تصوير مستندات وبناء على هذه المعطيات اتخذت الإجراءات القانونية وأحيل المتهم إلى النيابة العامة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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