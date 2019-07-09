إيطاليا: الوضع المعقد في ليبيا يثير قلقنا

أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني لنظيره التونسي هشام الفراتي، عن قلقه من الوضع في ليبيا.

وبحسب وكالة “آكي”أُعلن في ختام اجتماع اللجنة الوطنية للنظام العام والأمن أمس، أن الوزير سالفيني كتب رسالة للنظير التونسي، جاء فيها أن “الوضع المعقد للإطار الليبي، والذي لمسنا في اجتماعنا خلال القمة الإيطالية التونسية، تناسقًا تامًا بشأنه، لا يزال يخلق قلقًا كبيرًا، كذلك بسبب الآثار المترتبة على ديناميات تدفقات الهجرة، والتي على الرغم من تأكيد الاتجاه التنازلي الكبير للقادمين عن طرق البحر المتوسط، فقد سجلت تركيزاً أكبر للتدفقات على طول الطرق المغادرة من تونس”.

وأضاف وزير الداخلية الإيطالي بأنه “يجب علينا تسريع نموذج التعاون القائم أصلاً، بدعم أوروبي أيضاً، وتعزيز قدرات المراقبة البحرية، من خلال التطوير النهائي لنظام متكامل يعتمد على محطات الرادار وهياكل تشغيلية”. واختتم بالقول “كذلك من ناحية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، لدينا نموذج حقيقي للعمليات، ويمكننا تحقيق مستويات أعلى من الفعالية من خلال إعادة تشكيل العمل على أساس مرونة أكبر باستخدام سفن النقل العام”.

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