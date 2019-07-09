بنت بيه تجمع مفوضيات الجنوب

احتضنت بلدية بنت بيه اجتماعا تنسيقيا جمع مديري مفوضيات حركة الكشافة والمرشدات بالجنوب، لبحث الخطة السنوية ودراسة نشاطاتها المقترحة خلال هذا العام .

وحضرالاجتماع عميد بلدية بنت بيه ورئيس مجلس الأعيان ومختار المحلة الذين أشرفوا على تسليم مساعدات إنسانية لمفوضية غات جمعت عن طريق مفوضيات المنطقة الشرقية؛ بغية تقديمها للأسر المتضررة جراء السيول التي اجتاحت المدينة، وتم خلال الاجتماع استعراض عدة بنود متعلقة بالأنشطة الصيفية من حيث إعداد الدورات الكشفية للقادة وإقامة مخيمات التدريب لباقي الحلقات.

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