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بنت بيه تجمع مفوضيات الجنوب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضنت بلدية بنت بيه اجتماعا تنسيقيا جمع مديري مفوضيات حركة الكشافة والمرشدات بالجنوب، لبحث الخطة السنوية ودراسة نشاطاتها المقترحة خلال هذا العام .

وحضرالاجتماع عميد بلدية بنت بيه ورئيس مجلس الأعيان ومختار المحلة الذين أشرفوا على تسليم مساعدات إنسانية لمفوضية غات جمعت عن طريق مفوضيات المنطقة الشرقية؛ بغية تقديمها للأسر المتضررة جراء السيول التي اجتاحت المدينة، وتم خلال الاجتماع استعراض عدة بنود متعلقة بالأنشطة الصيفية من حيث إعداد الدورات الكشفية للقادة وإقامة مخيمات التدريب لباقي الحلقات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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