انقطاع الكهرباء عن أغلب مناطق الجنوب بعد اقتحام مسلحين لمحطة النهر

أعلنت الشركة العامة للكهرباءقيام مجموعة مسلحة ليلة الاثنين باقتحام محطة تحويل النهر رقم ( 1 ) مما تسبب ذلك في فصل بعض خطوط نقل الطاقة الرئيسية وفقد التغذية على أغلب مناطق الجنوب.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”أن هذه المحطة تعرضت إلى الاعتداء بشكل متكرر، الأمر الذي قد يتسبب في عجز الشركة عن المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية .

وأشارت الشركة إلى أن مسلحين آخرين دخلوا ليلة أمس الاثنينإلى محطة تحويل الحرشة وقاموا بالتهجم على المناوبين وإطلاق النار داخل المحطة بعد اشتباكات بالأيادي بين المسلحين والمناوبين احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي اعتقادا منهم انه طرح أحمال، بينما السبب الحقيقي لانقطاع التيار الكهربائي هو حدوث فصل لأجهزة الوقاية بمحولات 220 ك. ف.

وجددت الشركة مطالبتها الجهات الاعتبارية بالتدخل العاجل واتخاذ موقف للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء التي انتشرت في الآونة الأخيرة ومنع الخارجين عن القانون من التعدي عليها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء من الانهيار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

