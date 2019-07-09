الأرصاد: البحر هادئ وسرعة الرياح بين 5 إلى 15 عقدة

أظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن البحر هادئ إلى خفيف الموج اليوم وغدًا على الساحل من الخليج إلى طبرق، ومن رأس إجدير إلى سرت.
وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية بوجه عام، وجنوبية غربية على ساحل شحات، بسرعة تتراوح بين 05 – 15عقدة.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
ـ الرؤية جيدة وظهور بعض السحب العابرة.
ـ الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وتتراوح سرعتها ما بين 05 – 15 عقدة.
ـ البحر ما بين الهادئ وخفيف الموج، ارتفاع الموج بين 0.25 – 0.75 متر.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24 – 26 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ السماء قليلة السحب والبحر هادئ إلى خفيف الموج.
ـ الرياح شمالية غربية إلى شمالية بوجه عام، وتكون جنوبية غربية على ساحل شحات، بسرعة تتراوح بين 05 – 15عقدة.
ـ ارتفاع الموج بين 0.25 – 0.75 متر، ويصل إلى 1.25 متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24 – 26 درجة مئوية.
ـ الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
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