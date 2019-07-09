الثني يعلن بدء انتخابات المجالس البلدية التابعة للمؤقتة

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني البدء بانتخاب المجالس البلدية التابعة للحكومة المؤقتة، بإشراف اللجنة المركزية العليا للانتخابات البلديةمؤكداانتهاء كل التجهيزات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

وطالب الثني خلال مؤتمر صحفي أبناء الشعب الليبي بالإيفاء باستحقاقاتهم الوطنية واختيار أفضل المرشحين لتسيير أمورهم المعيشية، لافتًا إلى أنه منذ اليوم وفي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ستتم العملية الانتخابية.

وأوضح الثني أن الحكومة اضطرت نتيجة للظروف تكليف العمداء بتسيير البلديات حتى هذا الاستحقاق

وبحث الثني الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات المجالس البلدية في كافة البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، واللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان بلدية بنغازيبحثالخطة الموضوعة من قبل اللجنة، والإجراءات الكفيلة بإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي على الوجه الأمثل، مؤكدا ضرورة التداول السلمي على السلطة والحفاظ على المسار الديمقراطي.

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