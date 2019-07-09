المحتجون بمستشفى اجدابيا يطالبون باتخاذ الإجراءات القانونية في حادثة التصوير

نظم عدد من موظفي وعناصر طبية وطبية مساعدة بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي اجدابيا قبل ظهراليوم الاثنين ، وقفة احتجاجية ألقو خلالها بيان احتجاج واستنكارعلى خلفية تكرار حادثة انتهاك أعراض وخصوصية المرضى من النساء وتصويرهن داخل إحدى غرف قسم النساء والولادة بالمستشفى من قبل مجموعة من المجرمين على حد وصف البيان.

وأعرب المحتجون عن بالغ استيائهم من موقف الجهات الأمنية والقانونية ذات المسؤولية والاختصاص وعلى رأسها النيابة العامة ومديرية أمن اجدابيا حيال موقفهما الذي شابه الغموض وعلامات الاستفهام في التعامل مع هذه القضية مطالبينهما باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية السريعة والطارئة حيال هذه القضية ، حسب ماجاء في البيان.

كما خول المحتجين في بيانهم إدارة المستشفى ونقابة أطباء اجدابيا لتمثيلهم في متابعة كافة الإجراءات والمستجدات الخاصة بالتحقيق في هذه القضية لدى جهات الاختصاص.

يشار إلى ان بعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، تداولت خلال هذه الأيام وللمرة الثانية خلال أقل من 4 أشهر، منشورات لصور ومقاطع فيديو جديدة لإحدى النساء الحوامل وهي في حالة ولادة داخل قسم النساء والولادة بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي باجدابيا.