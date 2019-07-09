مديرية أمن بنغازي تضبط مزورا بحوزته أختام ومستندات وهمية

قبضت قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي، على مزور عثر في مكتبه على مستندات مزورة، وأختام تخص شركة الليبو للتأمين.

وأوضحت المديرية، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت أيضًا رسائل مفتوحة لمركبات من شركة وهمية، ومستندات تخص التخليص الجمركي، وجميعها مزورة، إضافة إلى جهاز يستخدمه المتهم في أعماله الإجرامية، وفق بيان على صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واعترف المتهم، خلال التحقيقات، بتزويره أي مستند حسب الطلب، وبمخاطبة التفتيش القضائي، تم اكتشاف أن المكتب لم يحصل على رخصة تحرير عقود، بل تصوير مستندات، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة.

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