تقارير تكشف كيف تستغل قوات طرابلس ورقة المهاجرين عسكريا واقتصاديا!

كشفت تقارير عدة من ليبيا أن القوات التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس أخرجت المهاجرين من مراكزهم وأمرتهم بحمل السلاح وفقاً للتقارير، كما نقلت بعضهم إلى قواعد عسكرية حول المدينة للمشاركة في القتال ضد الجيش الوطني الليبي.

وبحسب تقرير نشرته “قناة سكاي نيوز” فإن عدد كبير من المهاجرين يشعر داخل مواقع عسكرية في مدينة تاجوراء شرقي طرابلس بالقلق من أنهم سيصبحون ضحايا أو أهدافا بعد إجبارهم على دعم الميليشيات المسلحة، كما أقر كثير منهم أنه جرى الإتجار بأعضاء بعضهم.

وفي المقابل تستخدم قوات طرابلس مراكز إيواء المهاجرين كمقار لتخزين السلاح والعتاد وتحولها إلى مراكز لتدريب عناصرها على القتال.

ولا تقف المجموعات المسلحة بطرابلس عند هذا الحد، فهي تستخدم ورقة أخرى للمهاجرين لتحقيق ابتزاز اقتصادي، فمن خلالهم تلوح لأوروبا بأنها على موعد مع موجات من المهاجرين.

وتضغط تلك المجاميع المسلحة على أوروبا للحصول على مخصصات مالية مقابل منع المهاجرين من الوصول إلى سواحل المتوسط، وذلك في سيناريو مشابه تماما للابتزاز الذي استخدمته تركيا للضغط على أوروبا إبان الحرب السورية.

ويوجد حاليا في ليبيا نحو 6 آلاف لاجئ ومهاجر محتجزين في مراكز تحت سيطرة قوات وكتائب طرابلس المسلحة وسط قلق دولي كبير بشأن مصيرهم.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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