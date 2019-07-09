بعد 3 أشهر من نقص المياه في سرت.. فتح خزان القرضابية لمياه النهر الصناعي

أكد مدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية منصور دله أنه سيتم اعتبارا من الليلة فتح خزان القرضابية الصغير لمياه النهر اعتبارا من الليلة على مشاريع المنطقة الغربية.

ونقل المكتب الإعلامي لبلدية سرت عن دله قوله إنه تواصل مع رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطي وأكد أنه سيتم فتح خزان القرضابية الصغير لمياه النهر اعتبارا من الليلة على مشاريع المنطقة الغربية حسب الاتفاق مع مدير جهاز الاستثمار بالمنطقة تدريجيا وحسب مراحل

من جهته قال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل أن هذه المناطق متعطشة للمياه وتعانى نقصا حادا مند 3 أشهر تقريبا.

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