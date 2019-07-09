تونس: هيئة مراقبة دستورية القوانين ترفض الطعن في القانون الإنتخابي

أعلن حيدر بن عمر كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في تونس, اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019, أن الهيئة قررت قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء شكلا ورفضه أصلا.

وقال بن عمر, في تصريح ل “وكالة تونس إفريقيا للأنباء” الرسمية, بأن هذا القرار صدر في أعقاب الجلسة المنعقدة, أمس الاثنين, بمقر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بباردو برئاسة رئيس الهيئة الطيب راشد وبحضور كافة أعضائها.

وكان 51 نائبا بالبرلمان التونسي قد تقدموا بتاريخ 24 جوان الفارط بعريضة للطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وقبل ذلك, كان البرلمان التونسي قد صادق بتاريخ 18 جوان 2019 خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقیح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بتصويت 128 نائبا بنعم واحتفاظ 14 بأصواتهم, مقابل رفض 30 آخرين.

وتتعلق هذه التنقيحات بإدخال العتبة بنسبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية حيث لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية, إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الانتخابي حيث لا تحسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

كما تضمن مشروع القانون الانتخابي تنقيحات اقترحتها الحكومة وتتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات كرفض ترشحات والغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعها الفصول 18 و19 و 20 من الأحزاب على الأحزاب السياسية أو تبين استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة للتشريعية والرئاسية .

كما اشترط قانون الانتخابات في التنقيحات الجديدة إدلاء المترشح للتشريعية ببطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية, فيما يجبر القانون المترشح للرئاسية إلى جانب تقديم هذه البطاقة ما يفيد التصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال وما يفيد التصريح الجبائي للسنة المنقضية من سنة الانتخابات.

كما تتضمن التنقيحات رفض هيئة الانتخابات الترشحات للتشريعية والرئاسية لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور أو يمجد انتهاكات حقوق الانسان.

ومن المنتظر أن يمضي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال الساعات القادمة على القانون الإنتخابي, على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وكان السبسي قد أمضى مؤخرا على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للإنتخابات التشريعية والرئاسية 2019, علما وأن قبول الترشحات تنطلق يوم 22 جويلية الجاري.