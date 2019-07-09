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قنونو: نحن الجيش الشرعي لأننا نتمتع بالقوة والوضوح.. وننتظر أوامر السراج لتحرير ليبيا من قوات حفتر

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المتحدث باسم مسلحي الوفاق محمد قنونو إن الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري خارج عن الشرعية وشخص غير عاقل، مشيراً إلى أن الشرعية أحقيتها لهم كونهم يتمتعون بالقوة والوضوح حسب زعمه.

قنونو أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اللواء المسماري لا يعي ما يقوله، مضيفاً :” أنه لا يعني مصطلح هوائيات وما تعنيه يتشدق على الدول والحكومات سواء الدولية أو الداخلية وهو ليس بالأمر السهل لأن كل دولة لها قداستها وكرامتها ووجودها في الأمم المتحدة أما قوات الوفاق فكل ما لديها مثبت وموثق ومهني وقانوني”.

وتحفظ قنونو الكشف عن إجمالي عدد الطلعات التي نفذها طيران الكلية الجوية مصراتة لقصف تمركزات من وصفهم بـ “قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) جنوب العاصمة، مرجعاً ذلك إلى أنها معلومات سرية لن يتم الإعلان عنها بالتفصيل إلا في نهاية العملية حينما يتم تنفيذ جميع أوامر فائز السراج وتحرير جميع المدن الليبية ممن أسماهم بـ” الخارجين عن الشرعية”.

وشدد على أن طيران الكلية الجوية مصراتة التابع لحكومة الوفاق يعمل على قدم وساق لتنفيذ الطلعات القتالية والاستطلاعية حسب ما يطلب منهم ليلاً ونهاراً، لافتاً إلى أنهم يعملون بقمة العطاء والقانونية والمهنية التي يعمل بها  في كافة الدول التابعة للأمم المتحدة والجيوش العريقة.

قنونو  أفاد بعدم تعاملهم إلا مع المواقع العسكرية التي يتم إستهدافها منذ بداية عملية “بركان الغضب” لغاية هذة الساعة دون أن يشير إلى منازل المدنيين التى قصفوها بمناطق قصر بن غشير وسوق الخميس مسيحل وترهونة وغريان ، مبيناً أن رصدهم الاستطلاعي والإلكتروني يوفر لهم كل المعلومات التفصيلية في كافة المدن التي تتمركز بها من وصفهم بـ” المليشيات الخارجة عن القانون” في المدارس والمستوصفات ومراكز البريد والتجمعات السكانية لكن لم يتم التعامل معها لأن جميع الأهداف تم تحديدها حسب القوانين المعمول بها حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • قنونوا وصل الى اعلى درجة من الجنان والهلوثة وكل كلامه معكوس فالسراق لا سيطرة له على المليشيات التي هي في أسوأ حالاتها بدليل انه هرول الى نركيا يستجدى اردووعان لانقاذه بعد شل حركة الطائرات المسيرو زاسقاط احر طائرات الكلية الجوية ومر عدد من الايامم لم نرى فيها طائرة واحد ماركة قنونو بينما تسيطر طائرات الجيش الليبى على كامل الأجواء ويحاول قنونو تقليد المسمارى ذو الشخصية العسكرية الصارمة بينما فنونو امعة تافه كلامه كله ثبت كذبه وهو الان فقد اعصابه وهو يرى حشود هائلة على تحوم طرابلس ستحر المدينة حتما بعد الرسائل السابقة بارسال عشرات الجثث الى مصراطة وسيرتفع العدد بالتدريج الى المئات اما قنونو فمكانه محجوز في قرقارش

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  • فاسد السراق القائد الاعمى للمليشيات المكسحة لا يصدر أوامر بل يتلقى أوامر من سيده اردوغان الذى يعرف جيدا ان ما ارسله من مرتزقة من سوريا هالك لا محالة كما حدث من بل في درنة وبنغازى اما شرعية الجيش الوطنى فاستمدها بقرار من مجلس النواب بنصاب قانونى وفى فترة صلاحيته فمن انتم لا السراق ولا باشاغا نالوا ثقة مجلس النواب ولم ينتخبهم الشعب بل فرضته قوى استعمارية ورغم هذا راينا البيان الاوربى يذكر اسم الجيش الوطنى الليبى وراينا اشادة ودهم من ترامب رئيس القوة العظمى الوحيدة وراينا اقوى قوة إقليمية وهى مصر تدعم الجيش الليبى فمن انتم أيها الاقزام واضح انك عايش في الطراوة أيها المتخلف عقليا فالسرق يبحث عن مخرج سلمى قبل ان يطلب الاستسلام

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