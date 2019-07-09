إدارة التفتيش تتفقد مستشفى الشهيد أمحمد المقريف باجدابيا

قام مدير ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة نوري الفسي بزيارة تفقدية لمستشفى الشهيد أمحمد المقريف اجدابيا .

ونقل الناطق باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة معتز الطرابلسي عن الفسيقولهإن الهدف من الزيارة هو الوقوف على سير العمل بالمستشفى ومدى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية والاطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

وأضاف الفسي أن الزيارة تخللها عقد عدة لقاءات مع مدير عام مستشفي الشهيد أمحمد المقريف اجدابيا وعدد من رؤساء الأقسام، للبحث في آلية تطوير جودة الأداء وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة خلال العام 2019 .

وأضاف الفسي أنه تم التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد تقارير بشأنها وتقديمها لوزير الصحة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل، وذلك بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية لتخفيف العبء على بقية المنشآت الصحية الأخرى وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

