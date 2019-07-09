افتتاح طريق الهواري ببنغازي

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين طريق الهواري الرئيسي ببنغازي بعد صيانته وإقامة الحاجز الإسمنتي الفاصل بين مزدوج الطريقين.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثنيأجرى جولة تفقدية لمشروع صيانة ورصف عدد من الطرق في المدينة، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد على أي محاولة لعرقلة هذه المشاريع، وذلك باستخدام قوة القانون حتى يتسنى استكمال هذه المشروعات.

وأصدر الثني تعليماته باستكمال المشروع ليشمل كافة طرق المدينة.

كما أجرى الثنيجولة تفقدية لأعمال الصيانة الجارية وإصلاح مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة المساكن الجاهزة ببلدية بنغازي، وذلك عقب زيارته السابقة للمنطقة وإصداره الأوامر الفورية بالبدء في عملية الصيانة.

وتفقد الثني خلال الجولة نسبة الإنجاز في مشروع الصيانة ورصف الطريق التي تعلو خط الصرف الصحي المتهالك الذي تمت صيانتهمشدداعلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروع لكونه يقع على طريق حيوي يعد متنفسا لحركة السير في المدينة ويخدم شريحة واسعة من المواطنين.

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