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بعيرة: تركيا تتدخل بشكل مباشر في النزاع الليبي لصالح أطراف في مصراته

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة إن الدور التركي تغول كثيراً في الوضع الليبي مما يعكس العديد من المشاكل الداخلية التي تعيشها تركيا خلال السنوات والأشهر الماضية خاصة مايتعلق بالإنتخابات.

بعيرة أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن تركيا تريد دخول السوق الليبي من أجل تحقيق مصالحها الإقتصادية خاصة أن الشركات التركية لديها مجال كبير للعمل في الأسواق الليبية، مستغرباً من موقف تركيا تجاه الازمة فبدلاً من تصدير التجارة والتعاون والتنمية لليبيا أصبحت تصدر المتفجرات والأسلحة والبنادق منذ حجز السلطات اليونانية باخرة محملة بالمتفجرات القادرة على تدمير دولة اليونان بالكامل.

وبيّن أن الأطراف السياسية منقسمة على بعضها البعض ولم تتخذ أي إجراءات فاعلة ورسمية لتقديم شكاوى للمجتمع والمحافل الدولية ضد التدخل التركي الواضح جداً.

واضاف :”أثناء فترة الحوار الذي شاركنا فيه ورعته الأمم المتحدة جاء مندوب من تركيا في طبرق وجلسنا معه كلجنة حوار منتقدين الدور التركي حيث كان عذره حينها أننا لانقوم بهذه الأمور وربما أطراف ليبيا من تقوم بذلك والدولة التركية لا دور لها لكن بعد بيان الحرب الأخيرة على طرابلس أتضح أن الدور التركي أكبر من ذلك بكثير والتدخل مباشرة في النزاع الليبي لصالح الأطراف في مصراته وغرب البلاد”.

أما عن إمكانية التواصل مع أطراف تركية معارضة لسياسية أردوغان وترفض هذا التدخل من أجل محاصرته داخلياً، إعتبر أن ذلك عبارة عن طريق طويل محفوف بالكثير من المخاطر في ظل عدم وجود تأثير كبير لليبيين في المحافل الدولية بسبب ضعف الدولة والإنقسام السياسي.

وأرجع تدخل بعض الدول في الشأن الليبي إلى الوضع لداخلي الليبي الذي أوصل البلاد لهذه المرحلة السيئة، مناشداً الليبيين بمحالوة نسيان خلافاتهم والإبتعاد عن لغات التحريض المختلفة والوقوف بوجه مجموعة الإرهابيين المتواجدين بطرابلس وعدم السماح لهم بتسيير الوضع الليبي كما يريدون لإدخال البلاد في المتاهات والحروب.

بعيرة نوّه إلى ضرورة أن ينتبه الشعب الليبي لنفسه ويهتم بمصالحه لأن الجميع ينظر لليبيا كأنها قالب حلوى يريد كل منهم حصته بها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الاسطى اردوغان لديه مشاكل داخلية ستقضى عليه بعد خسارة إسطنبول واستقالة على باباغان من حزبه ليشكل حزب جديد سيجذب عدد كبير من الحزب الخاكم الرافضين لسياسات الاسطى اردوغان الذى زور شهاته الجامعية ليتمكن من الترشح وهو غير شرعة أصلا امال في الخارج فتلقى ضربات عديدة بموت مرسى وخسارة السودان وجزيرة سواكن التي منها له البشير واستعادها الجش السودانى وفى ليبيا يسيطر الجيش الوطنى على اكثر من 90 في المائة من الأرض ولم يعد سوى القليل ولهذا يزداد السعار كلما اقترب الحسم كما انه ينتظر عقوبات أمريكية بعد تسلم الصواريخ الروسية ستجعل اقتصاده ينهار وقد نرى الربيع التركى قريبا ويسن هذا الفاسد المزور مع زوجته المستبدة امينة وزح ابنعاما وزير المالية الخالى واذى ينهب المال العام مثل السرق في ليبيا

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    • ثوار طرابلس شن الجو شن عندك المليح ولا المضروب انت اشريته مغشوش ولا انت بعدين لعبت فيه حه عليك من شرطة تاجوراء

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  • انت يا سيد بعيرة من جنى على الليبيين وأتى بحكومة الصخيرات وكنت معهم كالاطرش في الزفة ….كل الليبيين يدعون عليك ويسألون ألله ان تجني يداك ولسانك شر ما قمت به…..ابتعد يارجل عن التصريحات وشدلك جامع واستغفر الله والصمت أفضل شئ لك لأن كل الليبيين ينتدرون بك…….ّ كنت فرحانين كان بالتصوير مع ليون ومن أتى به…..

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