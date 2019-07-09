داخلية الوفاق تبحث رفع القيود على دخول العمالة من مصر والنيجر

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبه.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس دراسة رفع شروط الحصول على التأشيرة للعمالة الوافدة من مصر والنيجر وذلك لسد حاجة سوق العمل الليبي.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تخص مصلحة الجوازات والمختنقات التي تواجه العمالة، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

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