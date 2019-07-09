مدير أمن بنغازي يبحث مشكلات قسم الشرطة النسائية

عقد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز، اجتماع مُوسع مع عناصر قسم الشرطة النسائية.

وبينت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن عبد العزيز استمع للمشاكل التي يعاني منها القسم لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحفاظ على سير العمل الأمني وشدد على الضبط والربط والانضباط في اداء العمل والحرص على تطبيق القانون دون تمييز.

وأوضحت المديرية أن قسم الشرطة النسائية في بنغازي قام بحملات مُوسعة بالطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك بمتابعة المركبات غير المستوفية لشروط المسير الآمن على الطريق.

ودعا عبد العزيز إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والرقابية وفق القانون والمصلحة العامة وللحد من الظواهر السلبية التي تتطلب تدخل العنصر النسائي.

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