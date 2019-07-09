إيطاليا تسلم ليبيا 10 زوارق دورية نهاية الصيف

أكدت مصادر بوزارة الداخلية الإيطالية أن السلطات في روما ستسلم 10 زوارق دورية إلى خفر السواحل الليبي بنهاية موسم الصيف حسبما أعلنت وكالة آكي.

وأكدت الوكالة أن اجتماع للجنة النظام والأمن الوطني في إيطاليا، التي يرأسها وزير الداخلية ماتيو سالفيني، اسفر عن وضع إجراءات تشديدية لنظم المراقبة للحد من تدفقات الهجرة المنطلقة من الشمال الافريقي، باستخدام “أجهزة الرادار والقطع البحرية والطائرات، ونشر سفن تابعة للقوات البحرية وخفر السواحل أمام الموانئ الإيطالية” بمياه البحر الابيض المتوسط.

كما أعرب سالفيني لنظيره التونسي هشام الفراتي، عن قلقه من الوضع في ليبيا وأُعلن في ختام اجتماع اللجنة الوطنية للنظام العام والأمن أمس، أن الوزير سالفيني كتب رسالة للنظير التونسي، جاء فيها أن “الوضع المعقد للإطار الليبي، والذي لمسنا في اجتماعنا خلال القمة الإيطالية التونسية، تناسقًا تامًا بشأنه، لا يزال يخلق قلقًا كبيرًا، كذلك بسبب الآثار المترتبة على ديناميات تدفقات الهجرة، والتي على الرغم من تأكيد الاتجاه التنازلي الكبير للقادمين عن طرق البحر المتوسط، فقد سجلت تركيزاً أكبر للتدفقات على طول الطرق المغادرة من تونس”.

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