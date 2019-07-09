الرعيض: مصر دولة منحازة لحفتر ونرفض أن تكون وسيط لحل الأزمة الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب المقاطع محمد رعيض المنضم لجلسات النواب المنقطعين والمنشقين في طرابلس على الدعوة المصرية التي تسعىى لتوحيد مجلسي النواب موضحاً أنها ليست مبادرة مكتوبة بل عبارة عن دعوة جاءت من السفير المصري في ليبيا لمجموعة من النواب في طرابلس وآخرين بالمنطقة الشرقية أو المتواجدون بطبرق.

الرعيض بيّن في تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن الدعوة وحهت لهم بشكل فردي ولم تأتي كدعوة مكتوبة لمجلس النواب ككل، مرجعاً سبب ذلك إلى أن مصر لا تعترف بالنواب المجتمعين في طرابلس.

ويرى أن مصر تهدف بهذه الدعوة إلى لملمة مجلس النواب ليكون واحد ويتخذ قرارات في صالح ليبيا، لافتاً إلى أن المجتمعين في طرابلس ناقشوا هذه الدعوة خلال جلستهم أمس الاثنين حيث أجمعوا على أن مصر دولة مجاورة ومهمة لكن الذهاب لهذا اللقاء فهيه نوع من الخطأ حسب تعبيره.

وتابع مضيفاً:” النواب المتواجدين في المنطقة الشرقية زملائنا وأخوتنا إن أرادوا اللقاء فلتلتقي بأي مكان داخل ليبيا و لا داعي لنذهب لمصر حتى تجمعنا كنواب ليبيين، لا داعي لإجتماع النواب الليبيين خارج ليبيا نحن أعضاء مجلس النواب اللليبيين من حقنا الإجتماع في أي مكان بالبلاد ولا نريد العمل دون التنسيق مع حكومة الوفاق المسؤولة عن علاقتنا بالدول الأخرى”.

الرعيض نوّه إلى أنه لو تم توجيه الدعوة من قبل مجلس النواب المصري لزيارتهم حينها ستذهب مجموعة من النواب لشرح الوضوع الراهن وإيصال حقيقة ما يجري بطرابلس، مبدياً رفضهم لأن تكون مصر وسيط بينهم وبين نواب طبرق خاصة كونها دولة منحازة بشكل كبير لمن وصفه بـ”المجرم حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر).

وأضاف :” في حال قامت مصر بمراسلة مجلس النواب بطرابلس واعترفت بنا ربما نشكل وفد لزيارتها لكن ليس للقاء زملائنا النواب هناك، النواب الذين لم يدعموا الحرب نرحب بهم في أي مكان أما النواب الداعمين للحرب عليهم تغيير موقفهم أولاً وإن لم يفعلوا يعتبرون مشجعين للقتل والتدمير وعودة الديكتاتورية العسكرية لليبيا ومن جديد طلبنا من النواب عدم حضور هذا اللقاء حتى بصفة شخصية”.

وإعتبر أنهم من الممكن أن يختلفون سياساً مع أي جهة لكن لا يمكنهم قبول ما وصفه بـ”شرعنة الحرب على عاصمة آمنة وعودة الديكتاتور ” لحكم ليبيا بحسب قوله.

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