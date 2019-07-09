بلدية سرت: الاتفاق على البدء بمشروع تحلية مياه البحر

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي بالمدينة صالح عياده مع مدير إدارة الموارد المائية عبدالله الطاهر سنينةورئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي مصطفى الصغيروعضو مجلس الادارة لشركة التحلية أحمد القلايومدير المشروعات عبدالسلام معمر.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه جرى خلال الاجتماع بحث العمل بمشروع تحليه مياه البحر لبلديه سرت واتفق المجتمعون على تشكيل فريق فني يصل سرت الأربعاء لمعاينه المكان والاتفاق على تسليم الموقع وبداية العمل بشكل رسمي لتوريد محطه تحليه لبلديه سرت على الموقع السابق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

