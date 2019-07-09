السعيدي: سنكسر شوكة أردوغان والارهابيين الذين يدعمهم في ليبيا

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن تركيا تدخلت بشكل مباشر في ليبيا منذ عام 2011 وذلك بدعم الجماعات الإرهابية المحسوبة على التيار المتأسلم في ليييا خاصاً بالذكر “جماعة الإخوان المسلمين”.

السعيدي قال في مداخلة عبر برنامج ” المساء” الذي يبث على قناة “سكاي نيوز عربية” أمس الاثنين وتابعته صحيفة المرصد إن المجتمع الدولي يدرك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح علانية دون إستحياء أو خوف تدخله بالشأن الليبي،مطالباً المجتمع الدولي بإتخاذ قرارات صارمة تجاه تركيا.

وأضاف :”أن تركيا عندما تدخلت في ليبيا تدرك بأن هذه المحطة الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين في العالم ويعتبرون أن ليبيا هي المحطة الرئيسة للدعم المالي كونها دولة غنية ، لذا أردوغان يعتبر أن ليبيا محطة تمويل جماعة لإخوان المسلمين لكن بفضل الجيش حاول نزع هذا الغطاء منهم حيث كانت هذه الجماعات بالأمس القريب تحتل بنغازي ودرنة والموانئ النفطية والجنوب واليوم الجيش في طرابلس”.

وأكد السعيدي أن الجماعات المؤدلجة ليس لها حاضنة في ليبيا ، لافتاً إلى أن تركيا قامت بنقل مسلحين مؤدلجين من أدلب السورية بإتجاه ليبيا عبر مطارات تركية إلى مطار مصراتة وطرابلس.

كما نوّه إلى أن الجيش والشعب الليبي سيكون للجماعات المؤدلجة بالمرصاد ، مضيفاً :” أردوغان يعتقد أن ليبيا حاضنة لتلك الجماعات المؤدلجة ، أما اليوم الجيش على مشارف طرابلس والشعب الليبي يدرك تماماً أن العاصمة طرابلس مختطفة منذ عام 2014 منذ عملية فجر ليبيا، لكن أردوغان خسر إسطنبول التي كان يرسل من خلالها الذخائر عبر موانئها واليوم هي خارج سيطرته لذا يلجأ إلى مطار أنقرة لنقل الذخائر والأسلحة إلى مطارات طرابلس ومصراتة”.

السعيدي طالب جامعة الدول العربية بإستنكار التدخل التركي في ليبيا ، موجهاً رسالة للدول الصديقة لليبيا قائلاً :” لا أريد أن تكون بلادي ساحة حرب دولية لكن اليوم نسعى لكسر شوكة أردوغان في ليبيا”.

السعيدي لفت إلى أن دعم أردوغان للجماعات الإرهابية لم يفلح في أدلب وبنغازي ودرنة ونهايتهم ستكون في ليبيا بقلب العاصمة طرابلس ، مؤكداً أن الجماعات المتطرفة والمتمثلة في داعش وإخواتها ليست لديها حاضنة كبيرة في ليبيا وهي موجودة في بعض الأماكن المفتوحة في الجنوب ومصراتة.

وأردف :” أردوغان يعتقد أن الجماعات الإرهابية في ليبيا ستنقذ أعيانه وأفراده وأهل ،أما فيما يتعلق بالفيديو الذي إنتشر مؤخراً عن وجود داعش في ليبيا والذي أرتدى به الزي الجيش الليبي ، أرى أن شعار داعش يجب أن يوضع ويرسل على جماعة الإخوان المسلمين والمقاتلة”.

وحمّل عضو مجلس النواب مسؤولية ما يحدث للمجلس الرئاسي المتمثل بفائز السراج وباقي وزرائه ، مبيناً أن تركيا هي عبارة عن قفزة في الهواء بقدومها إلى ليبيا ،قائلاً :” الشعب الليبي سيقف لتلك الجماعات الإرهابية بالمرصاد وستكون نهايتهم ومقابرهم في طرابلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية