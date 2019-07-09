عقيلة صالح لـ”السراج”.. هذه شروطنا لتقديمكم الحلول لليبيا

طبرق-العنوان

اشترط رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يوم الإثنين، على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عدة شروط لتقديم الحلول لليبيا وشعبها.

وقال رئيس مجلس النواب، في معرض إجابته حول المبادرة السياسية التي تقدم بها السراج يوم 16 يونيو 2019، إن على السراج قبل تقديم أي مبادرة أو حل، أن يعترف بوجود إرهابيين ومتطرفين في صفوف المليشيات المسلحة التي تقاتل في صفوف قواته.

كما أشترط، أن يوقف السراج هيمنة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة السيادية في العاصمة، وبأن يدين ما تقترفه هذه المليشيات من أعمال نهب المال العام وابتزاز المؤسسات والمسؤولين في طرابلس وأعمال الخطف والابتزاز والتعذيب والقتل وأعمال المتاجرة بالبشر من خلال الهجرة غير القانونية.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن على السراج أن يقر بعمليات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والتطرف في غرب البلاد وأن يستطيع تنحية أمراء المليشيات المسلحة المسيطرين على طرابلس من سنوات.

وشدد على ضرورة أن يدين السراج الانتهاك التركي والقطري للسيادة الوطنية.

وقال رئيس مجلس النواب، “إذا ما امتلك السراج الشجاعة لذلك، وقتها بإمكانه أن يقدم حلول لليبيا وشعبها الذي يدفع كل يوم ثمن كل هذه الأعمال التي اوصلتنا لما نحن فيه اليوم”.

وعرض السراج يوم الأحد 16 يونيو 2019 مبادرة سياسية جاءت في سبع نقاط، أبرزها الدعوة إلى عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي.

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