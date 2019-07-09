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عقيلة صالح لـ”السراج”.. هذه شروطنا لتقديمكم الحلول لليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طبرق-العنوان

اشترط رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يوم الإثنين، على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عدة شروط لتقديم الحلول لليبيا وشعبها.

وقال رئيس مجلس النواب، في معرض إجابته حول المبادرة السياسية التي تقدم بها السراج يوم 16 يونيو 2019، إن على السراج قبل تقديم أي مبادرة أو حل، أن يعترف بوجود إرهابيين ومتطرفين في صفوف المليشيات المسلحة التي تقاتل في صفوف قواته.

كما أشترط، أن يوقف السراج هيمنة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة السيادية في العاصمة، وبأن يدين ما تقترفه هذه المليشيات من أعمال نهب المال العام وابتزاز المؤسسات والمسؤولين في طرابلس وأعمال الخطف والابتزاز والتعذيب والقتل وأعمال المتاجرة بالبشر من خلال الهجرة غير القانونية.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن على السراج أن يقر بعمليات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والتطرف في غرب البلاد وأن يستطيع تنحية أمراء المليشيات المسلحة المسيطرين على طرابلس من سنوات.

وشدد على ضرورة أن يدين السراج الانتهاك التركي والقطري للسيادة الوطنية.

وقال رئيس مجلس النواب، “إذا ما امتلك السراج الشجاعة لذلك، وقتها بإمكانه أن يقدم حلول لليبيا وشعبها الذي يدفع كل يوم ثمن كل هذه الأعمال التي اوصلتنا لما نحن فيه اليوم”.

وعرض السراج يوم الأحد 16 يونيو 2019 مبادرة سياسية جاءت في سبع نقاط، أبرزها الدعوة إلى عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • كما ساهدن مصر أيام عبدالناصر الشعوب العربية على التحرر من الاستعمار وتحلصت ليبيا من القواعد الأجنبية لديها قانها الان تساعد الجيش الوطنى في التحرر نت الخوان المفسدين شر خلق الله وحثالة المجتمعات وفد ىحاولت من قبل حلول سلمية واستفبلت من قبل السراق ومعايق وحاولت جمع المؤسسة العسكرية الا ان تحالف الشر التركى القطرى الطامع في ثروات الليبيين اجهض المحاولة ولهذا فان مصر من منطلق الحرص على امنها القومى ستدعم الجيش الليبى لتحرير البلاد من الإرهاب والخوان المفلسين شاء من شاء وابى من ابى فلا مكان للمليشيات الإرهابية في ليبيا قضى الامر نكانكم في إسطنبول مع المهبول الاسطى اردوعان تديروا بيود الدعارة الحلال بالنسبة لكم بعد ان بعتم شرفكم من قبل في خيام النكاح

    رد

    • ثوار طرابلس كل يوم وانا نقرأ ما تكتب وتقريبا انا نعرفك من الشارع انت الشاب اللي كنت تبيع في الحشيش المغشوش وشدوك في حي الاكواخ واعطوك تريحه وكسرولك مرفقك توا انا عرفتك هو هذا كلامك لما اخذيتك للعياده عرفتي؟ يا راجل حتى الماريوانا تغش فيها حيه على أمك حيه

      رد

      • مسعود ..والله بجديات!!!! واحني كنا نقروله ونصدقوا فيه ؟!!؟؟؟!؟!
        باهي خوي مسعود الصبح اليوم قبل ماتطلع شربت طاسة حليب مصقعة هلبة؟