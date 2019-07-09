صحيفة: الجيش الليبي يخوض حربا استثنائية في ليبيا

قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن “الحرب التي يخوضها الجيش الوطني الليبي منذ مدة لم تعد مقتصرة على الميليشيات التي تدير العاصمة طرابلس، بل وحتى من يقوم بتمويل هذه الميليشيات، خاصة بعد أن كشفت الأيام القليلة الماضية وجود جهات خارجية تساند الأعمال الخارجة عن القانون في العاصمة وخارجها، من بينها مجاميع من الأشخاص جرى استقدامهم من تركيا لمحاربة الليبيين، إضافة إلى تنظيمي (داعش) و(القاعدة)، اللذين اتخذا من ليبيا منطلقاً لمهاجمة الجيش الوطني”.

وتضيف الصحيفة أن “تركيا دفعت خلال الأشهر القليلة الماضية بالعديد من العناصر الموالية لجماعة الإخوان المسلمين لمساندة ودعم المسيطرين على العاصمة طرابلس … لهذا تبدو مهمة الجيش الوطني في ليبيا خلال الفترة الأخيرة كبيرة واستثنائية؛ لأنها تستهدف التخلص من هذه الجماعات التي تشير ارتباطاتها الخارجية إلى كونها تشكل خطراً على استقرار ليبيا، ومحيطها خاصة أنها تتلقى تعليمات من وراء الحدود لتنفيذ مشاريع الموت والخراب والدمار”.

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