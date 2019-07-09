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زليتن تبحث عن حل لمشاكلها الصحية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث أعضاء المجلس البلدي زليتن مع رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر أهم احتياجات النازحين إضافة إلى التطرق للخدمات الطبية في المدينة.

وجاء ذلك خلال اجتماع حضره رئيس لجنة الأزمة بالبلدية ورئيس الشؤون ورؤساء الهلال الأحمر وأعضاء من مكتب الصحة زليتن، حيث تم مناقشة مشكلة التطعيمات التي تعاني منها المدينة وخاصة بعد ازدياد عدد النازحين بالمدينة، ومشكلة الصرف الصحي وانقطاع الكهرباء الذي تسبب في فساد التطعيمات في بعض المراكز، في ظل غياب مولدات كهربائية فيها مع وصول انقطاع الكهرباء لأكثر من 6 ساعات يوميا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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