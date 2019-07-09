زليتن تبحث عن حل لمشاكلها الصحية

بحث أعضاء المجلس البلدي زليتن مع رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر أهم احتياجات النازحين إضافة إلى التطرق للخدمات الطبية في المدينة.

وجاء ذلك خلال اجتماع حضره رئيس لجنة الأزمة بالبلدية ورئيس الشؤون ورؤساء الهلال الأحمر وأعضاء من مكتب الصحة زليتن، حيث تم مناقشة مشكلة التطعيمات التي تعاني منها المدينة وخاصة بعد ازدياد عدد النازحين بالمدينة، ومشكلة الصرف الصحي وانقطاع الكهرباء الذي تسبب في فساد التطعيمات في بعض المراكز، في ظل غياب مولدات كهربائية فيها مع وصول انقطاع الكهرباء لأكثر من 6 ساعات يوميا.

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