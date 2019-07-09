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وصول سفينة بضائع لميناء بنغازي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخلت يوم الاثنين السفينة “ام اس سي” التابعة للوكيل الملاحي ميديترنيان لميناء مدينة بنغازي ورست السفينة المحملة 224 حاوية على الرصيف رقم ثلاثة.

وبحسب البيانات المنشورة من إدارة الميناء فإن “ام اس سي” تحمل على متنها بضائع مختلفة بينها 178 حاوية محملة بسيارات مستوردة من السوق الأمريكية.

وشملت باقي الحاويات سلعا وبضائع مختلفة بينها قرابة 4500 كرتون حليب أطفال و18 كرتون معجون طماطم، بينما وزعت باقي الشحنة على مواد غذائية مختلفة ومواد كهربائية ومنزلية وقطع غيار للسيارات وأدوية دون تحديد كميتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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