التحقيق مع وزير فرنسي سابق في قضية تمويل القذافي لحملة ساركوزي

استدعت محكمة باريس، اليوم الثلاثاء، الوزير الفرنسي السابق بريس اورتوفو؛ للتحقيق معه في الاتهامات الخاصة بتمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007.

وذكر موقع ”7/7“ الذي أورد الخبر، أن ورتوفو، النائب الأوروبي الحالي باسم حزب الجمهوريين، يمكن أن يصبح بعد التحقيق معه متهمًا رسميًا بالتورط في القضية، أو مجرد شاهد.

وصرح محاميه جون ايف دوبو، أنه سيطالب بمثول موكله أمام محكمة عدالة الجمهورية، المختصة بالنظر في الأخطاء المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة وقت ممارسة عملهم، لكن هناك خلافًا حولها وتعتبر حاليًا موقوفة التنفيذ.

ولا تزال التحقيقات في ملف التمويل الليبي مستمرة في فرنسا، منذ فتح التحقيق بخصوصها سنة 2013، بناء على اتهامات رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، وشخصيات كبيرة في نظام القذافي، بينما كذبتها أطراف أخرى.

وقد اتهم القضاء الفرنسي رسميًا نيكولا ساركوزي، وكلود غويان وزيره والكاتب العام السابق للإليزيه بـ“الرشوة“ و“التستر على اختلاس الأموال العامة“.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية