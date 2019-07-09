اخبار ليبيا الان

قنونو: نحن الجيش الشرعي.. وننتظر أوامر السراج لتحرير ليبيا من قوات حفتر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

قال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو إن الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري خارج عن الشرعية وشخص غير عاقل، مشيراً إلى أن الشرعية أحقيتها لهم كونهم يتمتعون بالقوة والوضوح كما قال.

قنونو أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الاثنين إلى أن اللواء المسماري لا يعي ما يقوله، مضيفاً :” أنه لا يعني مصطلح هوائيات وما تعنيه يتشدق على الدول والحكومات سواء الدولية أو الداخلية وهو ليس بالأمر السهل لأن كل دولة لها قداستها وكرامتها ووجودها في الأمم المتحدة أما قوات الوفاق فكل ما لديها مثبت وموثق ومهني وقانوني”.

وتحفظ قنونو الكشف عن إجمالي عدد الطلعات التي نفذها طيران الكلية الجوية مصراتة لقصف تمركزات من وصفهم بـ “قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) جنوب العاصمة، مرجعاً ذلك إلى أنها معلومات سرية لن يتم الإعلان عنها بالتفصيل إلا في نهاية العملية حينما يتم تنفيذ جميع أوامر فائز السراج وتحرير جميع المدن الليبية ممن أسماهم بـ” الخارجين عن الشرعية”.

وشدد على أن طيران الكلية الجوية مصراتة التابع لحكومة الوفاق يعمل على قدم وساق لتنفيذ الطلعات القتالية والاستطلاعية حسب ما يطلب منهم ليلاً ونهاراً، لافتاً إلى أنهم يعملون بقمة العطاء والقانونية والمهنية التي يعمل بها  في كافة الدول التابعة للأمم المتحدة والجيوش العريقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • انت متحلف عقليا فالجيش الوطنى استمد شرعيته من مجلس نواب الشعب اما الافاق فاسد السراق فلم يستطع نيل ثقة مجلس نواب الشعب هو مفروض من القوى الاستعمارية ليكون دمية لهم وبعد انها صلاحية الصخيرات لم يعد للتفاق قيمة وتجد ترامب والاتخاد الاوريى ومصر رئيس الاتحاد الافريقى يدعموا الجيش الوطنى الذى يسيطر على غالبية الاراضى الليبية ومصيركم الزوال قريبا ونعلقك من بيضانك الصغيرة النونو ياقنونو عل مدخل ميس راطة ليحمد الرجال الالخرين انفسهم على انهم ارجل منك

    رد

  • الاسطى اردوغان كالكلب المسعور ينبح على الفاضى وفى كل مرة يتم قطع زيله فاين مرشد الاخوان في مصر زاين البشير في السودان وأين الدواعش في سوريا وأين كلبه مرشح إسطنبول وغدا نراه خلف القضبان يحاكم على جرائمه

    رد

  • انت كلب من كلاب الصهاينة في قطر وتركيا وسنقطه لسانك قريبا أيها الامعة التافه واضح ان ضربات الجيش الموجعة التي قضت على ما تدعى انه سلاح جو افقدك عقلك ولهذا نر مستوى عالى من الهلوثة ليس لها مثيل تعنى قرب النهاية لامثالكم من الخونة مع تفوق سلاح الجو الليبى والصديق وكذلك على الأرض قوة جبارة لا يستطيع احد ان يواجهها وهو يرى ان مصر لديها جيش واحتياط يعادل سكان ليبيا وتستطيع خلال ساعات ات تحاصر بالدبابات مصراطة وطرابلس مع غطاء جوى كثيف وحصار بحرى بينما لا يستطيع اردوغان اخضار اى أسلحة ثقيلة عبر البحر او الجو يكن القضاء غليها قبل ان تصل ولا يستطيع تحمل تكلفة نقلها واقتصاده منهار أصلا

    رد

  • كيف لنا ان نصدقك؟
    فقبل ان نتكلم عن الشرعي او لا شرعي هل أنتم جيش؟
    يعني مليشيات مصراتة جيش؟ يعني مليشيا لواء الصمود ومليشيا الحلبوص ومليشيا شريخان و
    مليشيات طرابلس مليشيا تحت امرة التاجوري واخرى تحت غنيوة واخرى تحت قدور واخرى تحت كاره واخرى تحت اندام واخرى تحت البقرة ومليشيات جنزور والزاوية بما فيهم البيدجا والعمو والبوشواشي ومليشيات الزنتان مليشيا عماد الطرابلسي واسامة جويلي والمعارضة التشادية ومجلس شورى بنغازي .. والله مازااااااال لو نبي نزيد نقدر ، هل هؤلاء جيش؟
    فضلا عن الشرعية التي اصبحت اليوم كمستحضر أو نكهة يمكن شراءها وادعاءها بأقل التكاليف! قل لي بربك ما هذه الفوضى؟

    رد