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العميد المحجوب: المستشارين العسكريين الأتراك المتواجدين في طرابلس هدف مشروع للجيش أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب أن النظام التركي لن يتخلى عن دعم جماعة الإخوان وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بكافة السبل ، لافتا إلى أن القيادة العامة للجيش مستمرة في القتال إلى حين تحرير طرابلس. العميد المحجوب أشار في تصريحات لصحيفة “الإتحاد” اليوم الثلاثاء أن المستشارين العسكريين الأتراك المتواجدين في طرابلس هدف مشروع للجيش ، منوّهاً إلى أن غرفة المستشارين الأتراك العسكرية في قاعدة معيتيقة تم تدميرها بالكامل، مشددا على أن الجيش لن يتراجع عن معركة تحرير العاصمة مهما كان الدعم التركي. ميدانياً، أوضح العميد المحجوب أن تمركزات القوات المسلحة ممتازة في محاور طرابلس ، لافتا إلى أن المليشيات المسلحة تكبدت خسائر فادحة في معركة تحرير العاصمة. وأشار المحجوب إلى أن القوات المسلحة ألقت القبض على 9 أفراد من المليشيات المسلحة يتجسسون على قوات الجيش على تخوم ترهونة بالإضافة إلى قتل 15 مسلحا في محاور القتال المختلفة بالعاصمة طرابلس.

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب أن النظام التركي لن يتخلى عن دعم جماعة الإخوان وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بكافة السبل ، لافتا إلى أن القيادة العامة للجيش  مستمرة في القتال إلى حين تحرير طرابلس.

العميد المحجوب أشار في تصريحات لصحيفة “الإتحاد” اليوم الثلاثاء أن المستشارين العسكريين الأتراك المتواجدين في طرابلس هدف مشروع للجيش ، منوّهاً إلى أن غرفة المستشارين الأتراك العسكرية في قاعدة معيتيقة تم تدميرها بالكامل، مشددا على أن الجيش لن يتراجع عن معركة تحرير العاصمة مهما كان الدعم التركي.

ميدانياً، أوضح العميد المحجوب أن تمركزات القوات المسلحة ممتازة في محاور طرابلس ، لافتا إلى أن المليشيات المسلحة تكبدت خسائر فادحة في معركة تحرير العاصمة.

وأشار المحجوب إلى أن القوات المسلحة ألقت القبض على 9 أفراد من المليشيات المسلحة يتجسسون على قوات الجيش على تخوم ترهونة بالإضافة إلى قتل 15 مسلحا في محاور القتال المختلفة بالعاصمة طرابلس.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • اى كلب يدخل الى ليبيا دون موافقة جيشها الوطنى الكلف من محلس النواب الشعب بتحرير البلاد من الإرهاب قهو هدف مشروع والمغطى باردوغان عريان فخوانه سحقوا في كل مكان في مصر والسودان التي استعاد جيشها الوطنى جزيرة سواكن التي باعها البشير لاردوغان واليوم يبيع السراق طرابلس للاتراك التي ستتحول الى مقبرة لاردوغان ومفخرة للجيش الوطنى الذى سحق من قبل كلبه في درنة وبنغازى وهو كالنسوان يرسل دواعش للقتال نيابة عنه الذسن سبق سحقهم في سوريا بالبواغيز بالقرب من حدود الاسطى اردوغان ولم يفعل شيء لانقاذهم فهو يبيع ابوه من اجل مصلحته

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