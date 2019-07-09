أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب أن النظام التركي لن يتخلى عن دعم جماعة الإخوان وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بكافة السبل ، لافتا إلى أن القيادة العامة للجيش مستمرة في القتال إلى حين تحرير طرابلس.

العميد المحجوب أشار في تصريحات لصحيفة “الإتحاد” اليوم الثلاثاء أن المستشارين العسكريين الأتراك المتواجدين في طرابلس هدف مشروع للجيش ، منوّهاً إلى أن غرفة المستشارين الأتراك العسكرية في قاعدة معيتيقة تم تدميرها بالكامل، مشددا على أن الجيش لن يتراجع عن معركة تحرير العاصمة مهما كان الدعم التركي.

ميدانياً، أوضح العميد المحجوب أن تمركزات القوات المسلحة ممتازة في محاور طرابلس ، لافتا إلى أن المليشيات المسلحة تكبدت خسائر فادحة في معركة تحرير العاصمة.

وأشار المحجوب إلى أن القوات المسلحة ألقت القبض على 9 أفراد من المليشيات المسلحة يتجسسون على قوات الجيش على تخوم ترهونة بالإضافة إلى قتل 15 مسلحا في محاور القتال المختلفة بالعاصمة طرابلس.

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