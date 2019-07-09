جهاز النهر الصناعي: تهديد مسلح يوقف ضخ المياه إلى طرابلس

طرابلس-العنوان

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الثلاثاء توقف ضخ المياه من الحقل الشمالي والجنوبي يوم أمس الإثنين، مما سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.

وأرجع الجهاز، ذلك بسبب دخول مجموعة مسلحة لمحطة تغذية الكهرباء النهر (1) الرئيسية وإجبار فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول آبار مياه الحساونة والمطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمدن الجنوب.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن النأي عن كافة الخلافات والصراعات والمطالب الفئوية وأنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين.

وطالب الجهاز الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة للحفاظ على استمرار الامداد المائي.

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