المتوسط :

أعلن جهاز النهر الصناعي توقف ضخ المياه من الحقل الشمالي والجنوبي يوم الأمس الإثنين مما سيترتب عنه انقطاع المياه اليوم عن مدينة طرابلس و مدن المنطقة الوسطى، بسبب دخول مجموعة مسلحة لمحطة تغذية الكهرباء النهر (1) الرئيسية وإجبار فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول آبار مياه الحساونة والمطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمدن الجنوب.

وطالب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي النأي عن كافة الخلافات والصراعات والمطالب الفئوية مؤكدا أنه جهة خدمية تقدم خدمة الامداد المائي لكافة المواطنين وتطالب الجهات الامنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة للحفاظ على استمرار الامداد المائي.

The post النهر الصناعي: انقطاع المياه عن طرابلس لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية