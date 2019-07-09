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مبادرة “تيجي” تعيد البنزين لـ “بدر”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتنق الليبيون في الآونة الأخيرة الإنسانية في التعامل مع أبناء وطنهم في ظل غياب الوعود التي طال انتظارها من قبل الحكومات والمسؤولين وتوجهوا إلى تقديم المساعدة التي يقدرون عليها دون انتظار مد يد العون المبتورة.

أهالي مدينة تيجي قدموا معنىً حقيقياً للتآخي والشعور بالغير مع أبناء وطنهم في مدينة بدر، التي هجرت محطات وقودها منذ ما يقارب ستة أشهر، وعادت الحياة من جديد لمحطاتها وذلك خلال بادرة طيبة من أهالي تيجي، الذين خصصوا يوما لأهالي المدينة المهجورة محطات وقودها، لتعبئة البنزين وللحفاظ على السلامة والتنظيم، وأشرف مكتب البحث الجنائي في تيجي على عملية حماية وتنظيم المحطة أمام المواطنين بالتعاون مع اللجنة المنظمة التي تقوم بعملية الإشراف على التوزيع بالمحطة.

وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن البلاد حرص صاحب المحطة على التنسيق مع العاملين بمكتب توزيع الكهرباء تيجي لاستبعاد المحطة من طرح الأحمال طيلة فترة التوزيع أمام المواطنين ليتسنى لجميع الأهالي تعبئة البنزين والاستفادة من هذا اليوم المليء بالخير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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