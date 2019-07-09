مبادرة “تيجي” تعيد البنزين لـ “بدر”

اعتنق الليبيون في الآونة الأخيرة الإنسانية في التعامل مع أبناء وطنهم في ظل غياب الوعود التي طال انتظارها من قبل الحكومات والمسؤولين وتوجهوا إلى تقديم المساعدة التي يقدرون عليها دون انتظار مد يد العون المبتورة.

أهالي مدينة تيجي قدموا معنىً حقيقياً للتآخي والشعور بالغير مع أبناء وطنهم في مدينة بدر، التي هجرت محطات وقودها منذ ما يقارب ستة أشهر، وعادت الحياة من جديد لمحطاتها وذلك خلال بادرة طيبة من أهالي تيجي، الذين خصصوا يوما لأهالي المدينة المهجورة محطات وقودها، لتعبئة البنزين وللحفاظ على السلامة والتنظيم، وأشرف مكتب البحث الجنائي في تيجي على عملية حماية وتنظيم المحطة أمام المواطنين بالتعاون مع اللجنة المنظمة التي تقوم بعملية الإشراف على التوزيع بالمحطة.

وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر عن البلاد حرص صاحب المحطة على التنسيق مع العاملين بمكتب توزيع الكهرباء تيجي لاستبعاد المحطة من طرح الأحمال طيلة فترة التوزيع أمام المواطنين ليتسنى لجميع الأهالي تعبئة البنزين والاستفادة من هذا اليوم المليء بالخير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية