البحث عن حلول لمختنقات طرابلس

بحث مدير مديرية أمن طرابلس العميد أسامة عويدان وعدد من عمداء البلديات بطرابلس الكبرى ومسؤولي الشركات المختصة بالخدمات والتشغيل والصيانة العامة بطرابلس، مشكلة تكدس القمامة بالطرق والمشاكل الصحية الناتجة عنها، كما تم التطرق لموضوع استغلال الشواطئ البحرية وتلوثها ولما لها من مخاطر على صحة المواطن.

وتطرق الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان مديرية أمن طرابلس وبحضور عدد من الضباط، إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة، من أهمها مشكلة تصريف مياه الأمطار، ومشاكل التصدعات بالطرق العامة والشوارع، وانتشار المطبات العشوائية وآثارها السلبية وعرقلتها لحركة السير داخل الطرقات العامة والشوارع، والإضرار بممتلكات المواطنين.

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