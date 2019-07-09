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الجمل: مطار بني وليد مطار مدني مخصص لجلب السيولة ونقل الجرحى والجثامين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أكد رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، عقيلة الجمل، إن مطار بني وليد مطار مدني مخصص لجلب السيولة والأدوية، ونقل الجرحى والجثامين إلى جميع أنحاء ليبيا.
وقال الجمل في تصريح لقناتنا، بأن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة أقر في اجتماع دوري استعمال المطار في الجانب الإنساني، مشيرا إلى أن ما يشاع عن وجود ذخائر وأسلحة فيه عار عن الصحة، وأن كل شركات الطيران تعرف هوية الطائرات التي تهبط في مطار بني وليد.
وأضاف رئيس المجلس الاجتماعي، أن التصريحات غير المسؤولة من الجويلي وغيره لن تثني بني وليد عن الاستمرار في العمل الإنساني.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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تعليقات

  • صحيح ـ ناهيك عن السيارات المسروقة والمهربة ـ وجلب الصيادين من الخليج ـ والقضاء على الاحياء البرية بمعدات الاتصالات وبنادق الصيد.

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  • مليشيات اجرامية تعودت على قتل الجرحى بينما الجيش الوطنى لم يهدد الجرحى الذين ينقلون من مطار معتيقة ولو انتقلنا الى هذه الاساليب القذرة فى الحروب فان المليشيات هى الخاسرة اذا تم الرد عليهم وقصف جرحاهم وهم ينقلون خارج طرابلس

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  • صحيح ـ ناهيك عن السيارات المسروقة والمهربة ـ وجلب الصيادين من الخليج ـ والقضاء على الاحياء البرية بمعدات الاتصالات وبنادق الصيد.

    .youtube.com/watch?v=JnzzuCh_p5U

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