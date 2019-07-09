الجمل: مطار بني وليد مطار مدني مخصص لجلب السيولة ونقل الجرحى والجثامين

أكد رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، عقيلة الجمل، إن مطار بني وليد مطار مدني مخصص لجلب السيولة والأدوية، ونقل الجرحى والجثامين إلى جميع أنحاء ليبيا.

وقال الجمل في تصريح لقناتنا، بأن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة أقر في اجتماع دوري استعمال المطار في الجانب الإنساني، مشيرا إلى أن ما يشاع عن وجود ذخائر وأسلحة فيه عار عن الصحة، وأن كل شركات الطيران تعرف هوية الطائرات التي تهبط في مطار بني وليد.

وأضاف رئيس المجلس الاجتماعي، أن التصريحات غير المسؤولة من الجويلي وغيره لن تثني بني وليد عن الاستمرار في العمل الإنساني.

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