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مدير أمن بنغازي يبحث المشاكل التي يعاني منها قسم الشرطة النسائية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 09 يوليو 2019 (وال) – عقد مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، اجتماع موسع صباح اليوم الثلاثاء بمقر المديرية مع عناصر قسم الشرطة النسائية .

عبد العزيز استمع خلال الاجتماع لكافة المشاكل التي يعاني منها القسم لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحفاظ على سير العمل الأمني .

وشدد على ضرورة الضبط والربط للانضباط في الأداء والحرص على تطبيق القانون دون تمييز .

يشار إلى أن قسم الشرطة النسائية في بنغازي قام بحملات مُوسعة داخل الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك بمتابعة المركبات غير المستوفية لشروط المسير الآمن على الطريق .

وجه لرئيس الشرطة النسائية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والرقابية وفق القانون، والمصلحة العامة، وللحد من الظواهر السلبية التي تتطلب تدخل العنصر النسائي . (وال – بنغازي) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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