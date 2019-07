الشيباني يبحث إنشاء منظومة تسجيل جديدة للمهاجرين

المتوسط

ناقش وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني اليوم الثلاثاء، إنشاء منظومة تسجيل مشتركة للمهاجرين تجمع الوزارة مع خفر السواحل ومراكز الإيواء.

جاء ذلك في اجتماع عقده الشيباني مع مدير إدارة الحدود والهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة، ومستشار العدالة والأمن بالمنظمة، بحضور مدير فريق العمل مع المنظمات الدولية بجهاز الهجرة غير الشرعية ورئيس قسم متابعة مراكز الإيواء بمكتب الوكيل.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المنظومة تسهل عملية إحصاء وتسجيل المهاجرين بمراكز الإنزال إلى حين ترحيلهم إلى دولهم أو بلد ثالث، كما تعمل على ربط جميع مراكز الإيواء لحصر كافة المهاجرين.

