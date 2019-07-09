الدينار يحقق بعض المكاسب أمام العملات الأجنبية

حقق الدينار الليبي مساء الثلاثاء بعض المكاسب أمام العملات الأجنبية يرجح التجار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن أن تكون مؤقتة بسبب ركود طفيف صاحب الطلب على الدولار على صعيد الحوالات إلى تركيا ودبي.

وصعد الدينار أمام الدولار بمقدار قرش، حيث تم تداول الدولار عند 4.46 دينار، بينما حافظ اليورو عند مستوياته لليوم الثاني على التوالي وتم تداوله في سوق المشير بمدينة طرابلس عند 5.01 دنانير.

من جهته انخفض الذهب كسر عيار 18 بمقدار دينار واحد ليتم بيع الغرام بـ 148 دينارا للغرام.

وبشأن أسعار العملات العربية فقد حافظ الجنيه المصري على قيمته أمام الدينار لليوم الرابع على التوالي ليتم بيعه في السوق السوداء بطرابلس وفي الحدود الليبية المصرية بـ25 قرشا للجنيه وهو ما ينطبق على الدينار التونسي الذي ظل مستقرا عند 1.35 دينار.

أما الليرة التركية فقد خسرت اليوم من قيمتها قرشا واحدا أمام الدينار وتم تداولها بـ78 قرشا في تعاملات الحوالات من طرابلس إلى تركيا

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