استكمال مشروع تنفيذ خط إنارة الطريق الساحلي بمنطقة هراوة

تمكنت مساء أمس الاثنين الكوادر الفنية بشركة الطرفه للاعمال الكهربائية من أستكمال المرحلة الاخيره من تنفيذ مشروع انارة الطريق الساحلي بمنطقة هراوه بطول 3.5 كم.

وفي تصريح خاص للأقتصادية قال مدير دائرة توزيع هراوة فرج لملوم إن هذه المرحلة شملت تركيب أعمدة اناره جديده بملحقاتها بمسافة 1400متر حيث تم تشغيلها بنجاح مساء الاثنين بعد صلاة المغرب الأمر الذي أدى لتحويل هذه الطريق من ظلام دامس إلى نور ساطع.

كما تقدم لملوم بالشكر الى الكوادر الفنية بالشركه على مجهوداتها المتميزة لاستكمال المشروع وقدم الشكر لكل من ساهم في انجاح هذا المشروع.

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