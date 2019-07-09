إضراب 365 مهاجرا في مركز إيواء تاجوراء

أفاد مسؤول الإعلام بمركز إيواء تاجوراء للمهاجرين، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، محمود طوير، بأن 365 مهاجرا بدؤوا إضرابا عن الطعام.

وأكد طوير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم، أن المهاجرين الناجين يرفضون الدخول إلى عنابر الإقامة، أو الانتقال إلى مركز آخر، خشية استهدافهم، أو تأخر إجراءات ترحيلهم إلى دولة أخرى.

وأضاف أن المركز لم يعد بمقدوره إعاشة المهاجرين، لتوقف الشركة المسؤولة عن العمل منذ بداية أبريل، بسبب تراكم الديون، وأن منظمة الهجرة الدولية تقدم الطعام لثلاثة أيام فقط في الأسبوع.

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