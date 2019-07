المتوسط: التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني “أحمد حمزة”، مع رئيس مجلس الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة”، حيث ناقش اللقاء، جملة من القضايا المتعلقة بالكهرباء. وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الوضع الذي وصلت إليه محطة كهرباء أوباري، والإشكاليات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية من التذبذب والانقطاع المستمر في إمدادات الطاقة الكهربائية، ووضع الشبكات المغذية للمنطقة، والأعمال التخريبية التي تعرضت لها. من جهته، أكد عضو المجلس الرئاسي على ضرورة المعالجة العاجلة، وعلى متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة العامة للكهرباء لتجاوز وحل هذه الإشكاليات.

..

The post الرئاسي يبحث أزمة انقطاع الكهرباء في الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية