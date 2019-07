سيالة” يناقش أوجه التعاون والتحديات لاتحاد المغرب العربي

المتوسط:

عقد يوم الثلاثاء بالعاصمة النيجرية نيامي الاجتماع التشاوري نصف السنوي للاتحاد الأفريقي والمجموعات الإقليمية الأفريقية الاقتصادية الممثلة في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الأفريقية الاقتصادية والرؤساء التنفيذيين.

و تناول الاجتماع محورين اثنين، حيث تركز الأول على التكامل الاقتصادي بين المجموعات الأفريقية الاقتصادية وتوزيع العمل بينها وبين المفوضية الأفريقية، فيما تركز المحور الثاني على الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي بما فيها المفوضية الأفريقية والأجهزة التنفيذية للاتحاد والمجموعات الأفريقية الاقتصادية والآليات الإقليمية.

ويهدف الاجتماع إلى خلق التناغم والانسجام بين كل هذه الأجهزة من أجل العمل على تحقيق الازدهار لدول الاتحاد.

وشاركت دولة ليبيا برئاسة وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة باعتبار ليبيا رئيسة دول اتحاد المغرب العربي.

وناقش سيالة أوجه التعاون والتحديات التي يواجهها الاتحاد المغاربي والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي مؤكدا دعم ليبيا ودول الاتحاد المغاربي للإصلاحات المؤسسية لمختلف أجهزة الاتحاد الأفريقي وفقا لمخرجات القمة الأفريقية الاستثنائية التي عقدت بأديس أبابا في نوفمبر من العام الماضي.

