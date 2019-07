في لقائه مع السفير التركي.. وزير العمل بالوفاق يبحث آليات دعم التعاون مع أنقره

المتوسط

ناقش وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق “المهدي الأمين” اليوم الثلاثاء، مع سفير تركيا لدى ليبيا “سلحت أكسي” أواصر التعاون المشترك بين البلدين والموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق.

ورحب “الأمين” خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة العمل والتأهيل بالسفير التركي شاكراً دولة تركيا على دعمها لحكومة الوفاق، من جانبه أكد السفير التركي بأن بلاده لن تتواني عن دعم حكومة الوفاق.

وأكد الجانبان ضرورة عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الجهات المختصة في ليبيا، بالإضافة إلى ملف العمالة التركية في الشركات المشتركة بين البلدين، وسبل تسوية مستحقاتها.

وناقش الجانبان سبل تطوير آفاق التعاون في مجال التدريب والأرشفة الالكترونية، وتفعيل عدد من المشاريع الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلي الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات الإدارة الهندسية، والبناء، والتشييد، والصناعات الكهربائية، والتقنية، وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية في مجالات الثروة السمكية والطاقات المتجددة الصديقة للبيئة.

