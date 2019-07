المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا اليوم الثلاثاء، عن وقوع هجوم ارهابي علي حقل الزويتينة غرب منطقة زله بحوالي 30 كم.

وأضافت الغرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأنباء الأولية تشير إلى مقتل 3 من الارهابيين، مبينة أن الاشتباكات مستمرة بين المهاجمين من جهة وقوات الجيش والأجهزة الأمنية المدافعة عن الحقل من جهة اخري ..

The post هجوم إرهابي على حقل الزويتينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية