تواصل الاعتداءات على حقول آبار المياه ومسارات الإمداد

أعلن جهاز النهر الصناعي، توقف ضخ المياه من الحقل الشمالي والجنوبي أمس، بسبب دخول مجموعة مسلحة إلى محطة تغذية الكهرباء الرئيسية، وإجبار فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول آبار مياه الحساونة، للمطالبة بإعادة التيار الكهربائي إلى مدن الجنوب.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز في بيان له اليوم، أن فصل محطة الكهرباء الرئيسية سيترتب عليه انقطاع المياه عن طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.

وأكد الجهاز نأيه عن كافة الخلافات والصراعات، مشددا على أنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين، مطالبا الجهات الأمنية والعسكرية في الدولة بتحمل مسؤولياتها في حماية حقول آبار مياه الحساونة، ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة، للحفاظ على استمرار الإمداد المائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا