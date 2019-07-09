مشروع “حافلات طرابلس” يقترب من التنفيذ

ناقش وزير المواصلات والنقل في حكومة الوفاق ميلاد معتوق مشروع شركة السهم للنقل العام المساهمة وكيفية تشغيل الحافلات في مدينة طرابلس كمرحلة أولى.

وتطرق معتوق خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء، في مقر الوزارة بطرابلس، وجمعه بمسؤولي إدارة الشركة، إلى مسارات الطرق ومحطات النقل.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في موقع “فيسبوك”، أن الحافلات ستصل آخر هذا الشهر وأن تشغيلها سيبدأ بداية أغسطس المقبل عبر أربعة مسارات رئيسية في طرق طرابلس.

بدورهم شدد مسؤولو شركة السهم على الشروع في تجهيزات مقر الإيواء وتوزيع محطات الوقوف للحافلات المصنعة في الصين من قبل شركة “كينغ لونغ”.

وكانت الشركة أوضحت في وقت سابق أنها تعاقدت مع “كينج لونغ” لشراء 140 حافلة ليتم تشغيلها على مرحلتين في مدينتي طرابلس ومن ثم مدينة بنغازي.

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