ندوة في درنة تناقش أبعاد الهوية الوطنية

نظم مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، ندوة بقاعة المعهد العالي للمهن الشاملة في منطقة باب شيحا الغربي في درنة، حول الحكم الوطني والهوية الليبية.

وأقيمت الندوة بحضور لفيف من المثقفين والمهتمين بالشأن السياسي والحقوقي والقانوني والاجتماعي والثقافي.

وعقدت حلقة نقاش حول الحكم الوطني والهوية الليبية وتأتي هذه الحلقة لما لها من أهمية ثقافية وسياسية وللمساهمة في إحياء الموسم الثقافي بمدينة درنة.

وتمت مناقشة الأبعاد المختلفة للهوية الوطنية “البعد التاريخي والجغرافي والديني والإثني والثقافي والفلسفي والاقتصادي والسياسي”.

وأشارت الدكتورة جازية شعيتير من مركز دراسات القانون والمجتمع بجامعة بنغازي، إلى أن الفريق البحثي تكون من الدكتور نجيب الحصادي، عن شاغل الهوية الوطنية، والدكتور زاهي المغيربي عن شاغل الحكم الوطني.

ويعمل المركز على إنجاز مشروع بحثي ضخم بعنوان دور القانون في المصالحة الوطنية.

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