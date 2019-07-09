السراج يبحث مع عمداء بلديات تطورات الأزمة

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الثلاثاء، مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية آخر تطورات الأوضاع في البلاد.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في طرابلس، إمكانية دعم البلديات وتوفير الإمكانيات الخدمية اللازمة، إلى جانب أوضاع النازحين وآليات التنسيق مع لجنة الأزمة والعمل على توفير الاحتياجات العاجلة.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد تناول الاجتماع حلّ المشكلات المتعلقة بالإمداد الكهربائي والمائي ونقص السيولة في عدة بلديات.

واتفق خلال الاجتماع على الإعداد لملتقى عام يضم البلديات بجميع مناطق ليبيا لبحث ومناقشة تطورات وتداعيات الأزمة الراهنة بأبعادها المختلفة.

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