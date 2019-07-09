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الضمان يحيل مرتبات شهري يوليو وأغسطس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي انتهائه من إحالة مرتبات شهر يوليو لكافة أصحاب المعاشات الضمانية البالغ عددهم 465 ألف معاش ضماني في كل فروع ليبيا بالإضافة لمرتبات العاملين في الصندوق.

وأوضحت إدارة الضمان الاجتماعي عبر حسابها الرسمي في فيسبوك أن الإدارات المعنية شرعت في العمل على إعداد مرتبات شهر أغسطس، حسب التوجيهات الإدارية الصادرة في يونيو الماضي بشأن صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس بشكل مبكر.

يأتي ذلك في إطار إعانة أصحاب المرتبات الضمانية للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، إضافة إلى عدم تفعيل خصم أي استقطاعات مستحقة لسداد السلف والقروض من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات من مرتبي الشهرين.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • ليس لكل البلديات , الفروع تتبع الانتاج والتسويق للمصانع العامة .
    البلدية المركزية تتعامل مع الهيئة المركزية للخدمات العامة من النظافة والتأكيد على عمل الموظفين ومنهم لايقومون بالعمل بالشكل الصحيح ويتم التحقيق بالخصوص.
    وموضوع الشئون الاجتماعية ـ لا يتم التوزيع الا وفق الأدراك الأمني . بسبب شراء الاسلحة , والاستيراد الغير أمن للشأن العام .

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