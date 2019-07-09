الضمان يحيل مرتبات شهري يوليو وأغسطس

بنغازي-العنوان

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي انتهائه من إحالة مرتبات شهر يوليو لكافة أصحاب المعاشات الضمانية البالغ عددهم 465 ألف معاش ضماني في كل فروع ليبيا بالإضافة لمرتبات العاملين في الصندوق.

وأوضحت إدارة الضمان الاجتماعي عبر حسابها الرسمي في فيسبوك أن الإدارات المعنية شرعت في العمل على إعداد مرتبات شهر أغسطس، حسب التوجيهات الإدارية الصادرة في يونيو الماضي بشأن صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس بشكل مبكر.

يأتي ذلك في إطار إعانة أصحاب المرتبات الضمانية للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى، إضافة إلى عدم تفعيل خصم أي استقطاعات مستحقة لسداد السلف والقروض من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي وأصحاب المعاشات من مرتبي الشهرين.

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