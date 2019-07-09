(بالفيديو) الثني يتفقد أوضاع مشروع النهر الصناعي

بنغازي-العنوان

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لإدارة مشروع النهر الصناعي بمقره في مدينة بنغازي.

وأطلع الثني خلال الزيارة على أبرز احتياجات المشروع والمعوقات التي تواجه سير عمله، مناقشا آليات حلحلة هذه المشاكل والاختناقات بما يكفل تذليل كافة الصعاب التي تواجه هذه المشروع الحيوي الذي يخدم كل الليبيين.

هذا وقامت إدارة المشروع باطلاع الثني على مشروع مد مدينة أمساعد بمياه النهر الصناعي عبر مدينة أجدابيا، وكذلك مد مدينة المرج عبر مدينة أجدابيا بما يحل مشكلة المياه حلا جذريا.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بإحالة ملفات هذين المشروعين لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة للبدأ فيهما فعليا، مؤكدا أنه سيعمل على توفير كافة الإمكانيات وحلحلة كافة العراقيل التي تواجه إدارة المشروع لما يمثله من أهمية وسيادة للدولة الليبية.

دولة رئيس مجلس الوزراء يتفقد أوضاع مشروع النهر الصناعي

دولة رئيس مجلس الوزراء يتفقد أوضاع مشروع النهر الصناعي أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء رفقة نائبه لشؤون الخدمات معالي الدكتور عبدالسلام البدري زيارة تفقدية لإدارة مشروع النهر الصناعي بمقره في مدينة بنغازي.واطلع دولته خلال الزيارة على أبرز احتياجات المشروع والمعوقات التي تواجه سير عمله، مناقشا آليات حلحلة هذه المشاكل والاختناقات بما يكفل تذليل كافة الصعاب التي تواجه هذه المشروع الحيوي الذي يخدم كل الليبيين.هذا وقامت إدارة المشروع بإطلاع دولة الرئيس على مشروع مد مدينة أمساعد بمياه النهر الصناعي عبر مدينة أجدابيا، وكذلك مد مدينة المرج عبر مدينة أجدابيا بما يحل مشكلة المياه حلا جذريا.وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته بإحالة ملفات هاذين المشروعين لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة للبدأ فيهما فعليا، مؤكدا أنه سيعمل على توفير كافة الإمكانيات وحلحلة كافة العراقيل التي تواجه إدارة المشروع لما يمثله من أهمية وسيادة للدولة الليبية.

Posted by ‎الحكومة الليبية المؤقتة – Libyan Interim Government‎ on Tuesday, July 9, 2019

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