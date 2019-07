الجيش يكشف تفاصيل عرض “ميليشيات مصراتة” للانسحاب

المتوسط :

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني أن مليشيات مصراتة عرضت على القيادة أن تنسحب من العاصمة طرابلس وتعود إلى مدينتها

وأكمل المركز، أن ” المليشيات عرضت الانسحاب وتسليم أسلحتها للقيادة العامة للجيش شرط عدم ملاحقة أي فرد منها بضمانات أعيان وحكماء مع تعهد قوات الجيش بعدم اقتحام مصراتة”.

وأكمل المركز الإعلامي، أن الجيش اشترط تسليم كامل الأسلحة المتوسطة والثقيلة، إضافة لكل من ارتكب جرائم أو مطلوب لدى المدعي العام والنيابة” .

