لأول مره في ليبيا .. إجراء عملية زراعة أجهزة توصيل لعظام الأذن الوسطى بطبي بنغازي  

بنغازي 09 يوليو 2019 (وال) – كشف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمركز بنغازي الطبي الدكتور عقيلة البرعصي عن إجراء أول عملية جراحية دقيقة في ليبيا بالمركز وهي زراعة مايعرف بأجهزة توصيل لعظام الأذن الوسطى للمرضى الذين يعانون من فقد السمع بنسبة 70% .

البرعصي أوضح – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن القسم يشهد نهضة جديدة في العمليات الجراحية الدقيقة، موضحاً أن المشكلة بالقسم كانت في توفير بعض المعدات الدقيقة جداً .

وبين أن عظام الإذن الوسطى ثلاثة عظام صغيرة ومرتبطة ببعضها ونتيجة الالتهابات تنفصل عن بعضها مما يؤدي إلى فقد في السمع وهذه العملية عبارة عن ربط العظام ببعضها بمادة، أو معدن يسمى بالتيتانيوم وهو معدن أغلى من الذهب .

ولفت رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمركز إلى أنه تم بحمدلله توفير هذا المعدن “التيتانيوم” لإجراء هذه العمليات، مثنيًا على الطاقم الطبي والفنيين الذي شاركوا في إجراء هذه العمليات .

يشار إلى أن الدكتور عقيلة البرعصي يعمل رئيس قسم الأنف والأذن والحنجره بمركز بنغازي الطبي، ومشرف تدريب مجلس الاختصاصات الطبي، ومجلس الاختصاصات الصحية العربي التابع لمجلس وزراء صحة العرب . (وال – بنغازي) ن ع / أ س/ ع ع

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